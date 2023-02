Bregenz (BRK) Am 7. Februar bekundeten Bürgermeister Michael Ritsch und Stadtamtsdirektor Gerhard Seiler im Namen der Landeshauptstadt Bregenz ihr Mitgefühl und Solidarität mit Opfern der jüngsten Erdbeben-Katastrophe im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien.

„Wenngleich die Hilfsmaßnahmen auf internationaler Ebene schon angelaufen sind, ist das tatsächliche Ausmaß an Opfern und Zerstörung derzeit noch gar nicht absehbar. Dazu kommt, dass es gerade in der Landeshauptstadt eine große Community türkisch-stämmiger Menschen gibt, die indirekt betroffen sind, weil ihre Verwandten und Bekannten in den betroffenen Gebieten leben. Es sind auch bereits Feuerwehrleute aus Bregenz auf dem Weg ins Einsatzgebiet. Ihnen wünschen wir von Herzen, dass sie gesund wieder zurückkehren“, meinten Michael Ritsch und Gerhard Seiler.

Auch Vizebürgermeisterin Sandra Schoch drückte in ihrer Funktion als Integrationsstadträtin ihre Empathie aus: „Ich bin über das Ausmaß der Katastrophe erschüttert und möchte an dieser Stelle neben den zahllosen Opfern vor Ort auch allen Menschen hierzulande mein Mitgefühl ausdrücken, die in großer Angst und Sorge leben, weil sie aktuell keinen Kontakt zu ihren Verwandten in der Türkei und Syrien haben. Wir sind bei euch.“