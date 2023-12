Miteinander eine Lösung schaffen:

Großes Interesse an neuer Genossenschaftsmetzgerei Montafon

Gutes Fleisch aus der Nähe, kurze Wege für Landwirtschaft und Jagd, mehr Sicherheit in der Lebensmittelversorgung: Es gibt gute Gründe, für das in die Jahre gekommene Schlachthaus in St. Gallenkirch eine regionale Nachfolgelösung zu finden. Wie eine solche aussehen könnte, darüber informierten die Projektpartner am 04. Dez. 2023 im Gemeindesaal

St. Gallenkirch. Über 120 Besucher:innen diskutierten mit, viele bekundeten ihr konkretes Interesse.

Das vielen in der Region bekannte Schlachthaus in St. Gallenkirch ist in die Jahre gekommen, es entspricht aus verschiedenen Gründen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Seit längerem beschäftigt sich deshalb eine von der Gemeinde St. Gallenkirch koordinierte Arbeitsgruppe mit möglichen Nachfolgelösungen. Jetzt liegen konkrete Pläne für einen Neubau und für die Organisationsstruktur vor. „Die Einreichplanung für eine neue Genossenschaftsmetzgerei Montafon in St. Gallenkirch liegt bei der Behörde“, so Bürgermeister Josef Lechthaler. Als beste Organisationsform hat sich eine Genossenschaft herausgestellt: „Hier können alle Mitglied werden, die eine regionale Lösung mittragen wollen, auch, wenn sie selbst nichts zu schlachten haben. Egal, ob Landwirt oder Jäger, ob Betrieb oder Person, ob Einheimischer oder Gast“, erläutert Bgm. Lechthaler.

Sehr großes Interesse beim Informationsabend

Am 4. Dezember hat die Gemeinde St. Gallenkirch mit ihren Partnern zum Informationsabend in den Gemeindesaal eingeladen. Vertreter:innen der Arbeitsgruppe unter Bürgermeister Josef Lechthaler, die Planer Philipp Rust und Thomas Walder sowie Genossenschaftsexpertin Katharina Metzler von der Raiffeisenlandesbank informierten umfassend über den aktuellen Arbeitsstand. In den anschließenden Gesprächen zeigte sich das breite Interesse an einer guten Lösung für die Region. Die Vorteile für regionale Lebensmittel und das Tierwohl wurden mehrfach betont, aber auch die Herausforderung, die Genossenschaftsmetzgerei kostendeckend zu führen. Das Bäuerinnenbuffet von bewusstmontafon sorgte bestens für das leibliche Wohl.

