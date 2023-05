Miteinander den Heiligen Geist feiern

Die Pfarre Hatlerdorf lud zum großen Pfingstfeuerfest.

Dornbirn. Es ist bereits eine schöne Tradition im Hatlerdorf, das alljährliche Pfingstfeuer-Fest der Dornbirner Pfarre St. Leopold. Auch dieses Jahr sorgte das schöne Fest, das vor rund zehn Jahren von Cornelia und Johannes Berger ins Leben gerufen wurde, ein Wochenende lang für ein wunderbares Miteinander für Groß und Klein – bei ganz viel Spaß, Abenteuer und beim gemeinsamen Tanzen, Lachen, Singen, Kochen und Beten.

Viel Engagement für ein gelungenes Fest

„Ein großes Team an sehr motivierten Ehrenamtlichen, die dieses Fest jährlich organisieren, in den Workshops ihre Talente einfließen lassen – ohne diese Menschen wäre so ein Fest nicht möglich“, betonte Hauptorganisatorin Franziska Fussenegger-Kneifel. Auch heuer gab es am Ende der Veranstaltung wieder viele begeisterte Rückmeldungen. „Wir merken das auch an der jährlich steigenden Teilnehmerzahl. Dieses Jahr hatten wir rund 200 Besucherinnen und Besucher bzw. 51 Familien und sage und schreibe 25 Zelte auf Pfarrers Bündt“, zeigte sich Fussenegger-Kneifel angetan. Das OK-Team hatte sich aber auch 2023 ordentlich etwas einfallen lassen und zahlreiche spannende und vor allem „beGeisternde“ Workshops für Groß und Klein im Angebot.

Zuvor versammelten sich am Samstagmittag alle zur Begrüßung in der Kirche, bevor es dann zum gestalterischen Miteinander am Nachmittag überging. In verschiedenen Workshops konnten die Kinder dann ihre Kreativität ausleben, gerne auch mit Hilfe von Mama und Papa. „Wir haben auch heuer wieder einige mutige Menschen gefunden, die die ihre geschenkten Talente einbringen und ihr Wissen teilen möchten“, so Fussenegger-Kneifel. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Workshops wurden angeregt, sich etwas zu trauen und Neues auszuprobieren. Dazu wurden für alle Altersklassen Workshops vorbereitet: Vom „BeGeisterten“ Instrumente basteln, Taschen und T-Shirts selbst gestalten und bedrucken, arbeiten mit recyclebaren Materialien, Papier schöpfen, Fingerfood kochen, einen Blick backstage in die Kirche werfen, oder auf eine spannende Entdeckungsreise nach Burundi gehen.

Zeltabenteuer und gemütlicher Ausklang