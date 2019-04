Mitdenken und Mitgestalten

Am vergangenen Samstag fand in der Friedenskirche Bürs das Vokalkonzert „Aus vielen Kehlen“ statt. Die Gesangsklasse der Musikschule Brandnertal, die Chorgemeinschaft Cantemus aus Bürserberg, der Kirchenchor Brand, Good News aus Bürs und der Kinderchor DO-RE-MI aus Telfs in Tirol präsentierten den begeisterten Zuhörern ein sehr abwechslungsreiches Programm.