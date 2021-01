„Mitanand und Füranand“ kochen

Der Verein Füranand stellt sein neues Kochbuchprojekt vor.

Dornbirn. Da gerade in Corona-Zeiten das Miteinander („mitanand“) zum Teil drastisch eingeschränkt ist, erhält das Füreinander („füranand“) eine besondere Dimension. Wie kann ich meinen Mitmenschen helfen, wie kann ich für sie da sein? Gerade Mitmenschen mit sogenannten „Behinderungen“ sind immer auf irgendwelche Unterstützungen angewiesen, insbesondere in ihrer Freizeit. Und hier bietet die gemeinnützige Gesellschaft Füranand in Dornbirn/Vorarlberg umfangreiche Programme an. So werden unter anderem jedes Wochenende in Dornbirn, Feldkirch und Bludenz „Füranand Treffs“ organisiert, bei denen neben anderen Aktivitäten auch zusammen gekocht und gegessen wird. Solche Begegnungen schaffen Zugehörigkeit zu einer Gruppe und damit ein Gemeinschaftsgefühl.

Idee zu besonderem Kochbuch

Der große Zuspruch an diesen Treffs und die ambitionierte Zusammenarbeit in den Gruppen war die Initialzündung zur Idee, ein bebildertes Koch- und Backbuch für Behinderte, Kochanfänger und Alleinstehende zu schreiben. Die Gruppenbetreuerinnen Manuela Lindner und Eva-Maria Lässer, die auch als Köchinnen in den Gruppen fungieren, haben in einjähriger Arbeit diese Sammlung in den „Füranand Treffs“ zusammengestellt und gekocht. „Wir haben natürlich alle Rezepte unter freudiger Mithilfe der Programmteilnehmer in unseren Füranand-Treffs selbst gekocht! Das Buch ist für Kochanfänger, Menschen mit Beeinträchtigung sowie Alleinstehende gedacht, die ohne jegliche Unterstützung ihre täglichen Mahlzeiten zubereiten und auch mal für Freunde oder Familie kochen wollen“, so die Autorinnen zu ihrem gemeinsamen Erstlingswerk. Außer Grundkenntnissen des Kochens werden auf 160 Seiten 69 Koch- und Back-Rezepte vorgestellt. Die Zubereitung ist mit Bildern illustriert.

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen

Bereits seit Jahrhunderten besagt dieses Sprichwort, dass der Genuss guter Speisen und Getränke für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden sorgt. „Und genau darum geht es natürlich auch in unserem neuen Kochbuch. Ein Rezept ist eigentlich ein Geheimnis, eine Schatzkarte mit verschiedenen Hinweisen an deren Ende hoffentlich etwas Leckeres auf dem Tisch steht“, so Eva Maria-Lässer. „Die Grundidee des ´Füranand´- Kochbuches ist, dass alle Speisen einfach zu kochen und die Zutaten überall vorhanden oder leicht zu beschaffen sind. Alle Rezepte stammen aus der lokalen und internationalen Küche, andererseits handelt es sich um altbewährte Kochanleitungen, die aus eigenen Familien überliefert sind. Natürlich sind auch neue und moderne Zubereitungen aus verschiedensten Quellen mit aufgenommen worden“, ergänzt Manuela Lindner.

Erlös für Füranand-Programme

Das spezielle Kochbuch wird vorerst im Direktverkauf in den Treffs Dornbirn, Feldkirch und Bludenz sowie im Haus Füranand/ Dornbirn zum Preis von 29 Euro (exkl. Versandkosten) verkauft. Nach dem Lockdown kann das Kochbuch auch im Geschäft s’Fachl in Dornbirn käuflich erworben werden. In allen Treffs und im Haus Füranand liegt jeweils ein Ansichtsexemplar aus. Für die Zukunft wird noch ein Verlag samt Vertrieb gesucht. Der Erlös aus dem Verkauf des Buches wird ohne Abzüge in die Tages- und Freizeitgestaltung der Füranand-Programme für Besucher mit Beeinträchtigung investiert. „Aus den bisherigen Verkäufen haben wir nur sehr positive Rückmeldungen erhalten, sogar einige Nachkäufe wurden getätigt“, freuen sich die beiden Kochbuchautorinnen.

Kontakt:

Füranand gGmbh (gemeinnützige GmbH)

Schmelzhütterstraße 29, 6850 Dornbirn