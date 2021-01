Mit zwei Testspielern probt FC Dornbirn den Ernstfall

Die Rothosen treffen in der ersten Formüberprüfung auswärts auf Vaduz

Erste richtige Standortbestimmung wartet auf den FC Mohren Dornbirn in der ersten Formüberprüfung. Die Rothosen treffen im ersten Test heute Freitag, 15. Jänner, 18.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz Vaduz auf den Letzten der Schweizer Super League, FC Vaduz. Für die Liechtensteiner mit den beiden Hardern Sebastian Santin (26) und Elvedin Ibrisimovic (21), dem Wolfurter Manuel Sutter (29), den beiden Ex-Altachern Boris Prokopic (32) und Gabriel Lüchinger (28) und dem ehemaligen Austria Lustenau Spieler Pius Dorn (24) ist es die Generalprobe vor dem Frühjahrsauftakt am Mittwoch 20. Jänner in St. Gallen.