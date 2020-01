Mit zwei Siegen winkt der VEU der ewige Showdown

Im Halbfinale der österreichischen Meisterschaft trifft die VEU Feldkirch auf die Salzburger Jungbullen

Am Donnerstag startet das Halbfinale um den österreichischen Meistertitel in der zweithöchsten Spielklasse im Eishockey. Qualifiziert haben sich neben den Gruppensiegern der Gruppe West (Lustenau), Gruppe Mitte (Salzburg) und der Gruppe Ost (Klagenfurt) auch die Montfortstädter, die in der Grunddurchgangstabelle den ersten Platz einnehmen. In der Tabelle sind alle rein österreichischen Begegnungen erfasst. Diesen Grunddurchgang hat die VEU Feldkirch mit 3 Punkten Vorsprung auf die Red Bull Hockey Juniors für sich entschieden.

Das Halbfinale wird in einer Hin und Rückrunde ausgespielt. Die VEU trifft auf die Red Bull Hockey Juniors und startet am Donnerstag mit dem Heimspiel gegen die Mozartstädter. Gleich am kommenden Samstag steigt das Rückspiel in Salzburg. Im zweiten Halbfinale treffen der EHC Lustenau und die Rotjacken aus Klagenfurt aufeinander.

Die beiden bisherigen Saisonduelle gingen zwar beide mit einem 3:2 Sieg für die Feldkircher zu Ende. Beide Begegnungen wurden aber nicht in der regulären Spielzeit entschieden. In der ersten Begegnung war VEU Kapitän Dylan Stanley in der letzten Minute der Overtime der Goldtorschütze, während in Feldkirch die Entscheidung erst im Penaltyshootout zugunsten der VEU fiel. Den Gamewinner erzielte damals Penaltyspezialist Kevin Puschnik. Auch der Spielverlauf war fast identisch in diesen beiden Partien. Nach zwei Dritteln führten die Junior Bullen um ein Tor und jeweils gelang der VEU in der 49 Minute der Ausgleichstreffer. Die Schussstatistik sprach jeweils klar für die Salzburger.

Es hätte sich wohl kein Krimiautor ein spannenderes Duell ausdenken können. Zuletzt sind beide Mannschaften gut in Schuss gekommen. Die Bullen haben im Jänner bereits 10 Punkte aus fünf Spielen geholt, während sich die VEU im Kalenderjahr 2020 bislang 11 Punkte aus sechs Spielen gutschreiben lassen konnte.

Modus nach Champions Hockey League Regeln

Es werden wohl Kleinigkeiten den entscheidenden Ausschlag geben wer das Duell als Sieger beenden kann und ins Finale einzieht. Das Halbfinale wird nach den Bestimmungen der Champions Hockey League ausgetragen. Es wird die Gesamtwertung der beiden absolvierten Spiele herangezogen. Overtime und Penaltyschießen können somit ausschließlich im Rückspiel erfolgen, wenn das Gesamtergebnis unentschieden ist.

Im Kader der VEU werden weiterhin die vier verletzten Stammspieler Felix Brunner, Patrick Stückler, Sven Grasböck und Goalgetter Robin Soudek fehlen, alle zuletzt erkrankten Spieler wieder mit an Bord sind.

VEU Feldkirch – Red Bull Hockey Juniors