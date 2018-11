Mit zwei Heimsiegen winkt ein Spitzenplatz zu festigen

Nach dem Derbysieg gegen den EHC Lustenau wartet auf die VEU ein volles Programm am Wochenende.

Am Samstag trifft das Team von Nik Zupancic auf die Broncos aus Sterzing. Die Wildpferde sind bärenstark in die Saison gestartet und mussten in 13 Spielen erst fünfmal als Verlierer das Eis verlassen. Die Südtiroler kommen mit viel Offensivpower und es wird ein Aufeinandertreffen der Topscorer der Liga. Kyle Just ist mit 14 Volltreffern der Scharfschütze in den Reihen der Broncos und hält bei 23 Punkten, während Sturmpartner Brandon McNally mit 20 Assits ganz vorne steht. Bei der VEU hält Robin Soudek mit 17 Toren in dieser Kategorie und im Gesamtscoring den ersten Platz. Dylan Stanley ist mit 29 Punkten Zweiter und teilt sich mit McNally die Führung bei den besten Passgebern. Rein statistisch sollte es also ein intensiver Arbeitstag für die Torhüter der beiden Mannschaften werden.