Mit zwei Heimsiegen wäre die Ditzer-Mannschaft im Halbfinale

Die Frauenmannschaft von SSV Dornbirn/Schoren kann mit Erfolgen gegen Wr. Neustadt und Ferlach in die Vorschlussrunde vorstoßen.

Wenn der SSV Dornbirn Schoren am 23. Jänner im ÖHB-Cup die Achtelfinale-Hürde Wr. Neustadt meistert, hat er danach Heimrecht gegen Ferlach

Im Viertelfinale des ÖHB-Cups zog der SSV Dornbirn Schoren ein Heimrecht gegen den SC witasek Ferlach/Feldkirchen. Dies ergab die Pokalauslosung am Dienstagvormittag in den Räumlichkeiten des ÖHB in Wien.