"Mit Wahlmanipulation haben wir gerechnet"

Außerdem habe sich das Narrativ "Ein Volk, eine Nation, ein Führer" so sehr bewährt, dass Erdogan auch eine galoppierende Inflationsrate und das verheerende Erdbeben in der Türkei, weswegen immer wieder sein Krisenmanagement kritisiert wurde, nicht ins Straucheln bringen konnte: "Außerdem hat Erdogan versprochen, mehr in der Sicherheitspolitik zu machen, für seine Wähler waren solche Themen einfach wichtig", sagt Cicek.

Bei der Wahl hätten auch die türkischen Staatsbürger im Ausland eine wichtige Rolle gespielt, dass in der Schweiz Kilicdaroglu in Führung lag, während es in Österreich Erdogan war, erklärt Hüseyin Cicek mit der Einwanderung von kurdischen und türkischen Intellektuellen in die Schweiz in den 1980er-Jahren: "In Österreich und Deutschland haben wir eine größere Anzahl an Türken, die wegen der Arbeitsmigration gekommen sind."