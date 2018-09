Mit Vollgas und Blaulicht

Feuerwehrjugenden aus Nenzing, Gurtis und Schlins probten bei „Action Day“ verschiedene Szenarien realitätsnah

Nervenanspannung pur für die Feuerwehrjugend aus Nenzing, Gurtis und Schlins: Beim „Action Day“ dieses Wochenende waren sie insgesamt 24 Stunden im Dauereinsatz. Ziel der Übungen ist es, die Jugend in den einzelnen Ortsfeuerwehren einerseits für den Verein zu begeistern, gelerntes Wissen einzuüben, aber ihnen auch beizubringen, wie ernst und wichtig die Aufgabe ist, die sie leisten. Doch der Reihe nach: Samstags um 13 Uhr trafen sich die Nachwuchswehrmänner und –frauen in den Rettungszentren Nenzing und Schlins. Bereits um 14 Uhr geht der Alarm erstmals los. Eine Ölspur gilt es zu beseitigen. Um 16 Uhr das erste „Highlight“ – ein PkW steht in Nenzing-Gurtis in Vollbrand. Nach einer knappen halben Stunde können die jungen Einsatzkräfte „Brand aus“ vermelden. Zur selben Zeit hat die Schlinser Feuerwehrjugend eine Personenbergung durchzuführen. Nach einer Übung bei der Brandmeldeanlage erfolgt kurz nach 20 Uhr der nächste Einsatz: „Großbrand eines Holzstadels“. Alle drei Mannschaften rücken mit ihren Jugendleitern Marc Burtscher (Nenzing), André Hegewald (Gurtis) und Kurt Sonderegger (Schlins) aus. Binnen kurzer Zeit löschen die Jungs und Mädels auch diesen Brand erfolgreich. Die Aufgabe wird mit Bravour gelöst, zahlreiche anwesende Eltern und Zaungäste zollen durch ihren Applaus Respekt. Zeit zum Durchatmen und schlafen bleibt jedoch nur sehr wenig, denn auch in der Nacht, die im Feuerwehrhaus verbracht wird, vermeldet der Pager eine Personenrettung, einen Fahrzeugbrand sowie einen Fehlalarm.