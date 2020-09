Mit viel Herz- und Handballblut dabei

Der SSV Dornbirn Schoren hat eine neue Jugendleitung.

Die beiden „SSV-Urgesteine“ kennen den Verein sozusagen in- und auswendig. Seit ihrer Kindheit sind sie dem SSV Dornbirn Schoren verbunden. Zuerst als Spielerinnen, dann als Trainerinnen. „Nachdem wir unsere aktive Karriere als Spielerinnen beendet haben, sind wir durch unsere eigenen Töchter wieder zum Verein gekommen und haben uns als Trainerinnen engagiert. Durch die Anfrage des Vereins, fühlten wir uns in unserer Arbeit sehr wertgeschätzt und nahmen die Aufgabe der Jugendleitung sehr gerne an“, betont Stefanie Mairitsch. Vor allem die vielseitige Arbeit rund um Organisation, Koordination der verschiedenen Nachwuchsmannschaften und die Unterstützung des Trainer-Teams bereitet ihnen große Freude.

Beide schätzen vor allem das Gemeinschaftsgefühl, das im Verein und beim Sport vermittelt wird. „Durch Zusammenhalt an gemeinsamen Zielen zu arbeiten und so Erfolg im sportlichen, aber auch im sozialen Bereich zu erlangen, aber auch genauso durch eventuellen Misserfolg näher und familiärer zusammenzurücken, macht das Vereinsleben aus“, so Nadine Ehgarter. Auch dem Handballsport verdankt das Duo viel Lebenserfahrung, die sie nun an den Nachwuchs weitergeben möchte. „Durch unseren Sport durften wir wichtige und lebenslange Freundschaften schließen und durch die gemeinsame Leidenschaft am Handball haben wir nicht nur viel sportliche Erfahrungen gesammelt, auch für das reale Leben konnten wir einiges mitnehmen“, Ehgarter weiter.