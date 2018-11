Mit Vallerand will EHC Lustenau wieder siegen

Teil zwei der Slowenien-Tage für den EHC Alge Elastic Lustenau mit Torjäger Marc Vallerand.

Die Sticker treffen morgen Samstag auf Olympia Laibach, das zweite Team aus Slowenien, welches sich an der Alps Hockey League 2018/19 beteiligt. Bei gutem Heilungsverlauf sollte Marc-Oliver Vallerand nach der Verletzungspause wieder für Lustenau auflaufen können. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist bereits um 17.30 Uhr.

Zu viele Chancen ausgelassen – in der Defensive nicht konsequent verteidigt – so lässt sich die 3 : 5 Niederlage am vergangenen Dienstag gegen den HDD Jesenice in kurzen Worten zusammenfassen. Aus diesen Fehlern sollte das Team rund um Trainer Christian Weber gelernt haben und die notwendigen Maßnahmen für die heutige Partie ziehen.