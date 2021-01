Mit über 2,7 Promille nach Polizeiwaffe gegriffen

Ein stark alkoholisierter Mann verhielt sich am Dienstagabend im LKH Feldkirch gegenüber Ärzten und Beamten so aggressiv, dass er gefesselt werden musste.

Am Dienstag, den 26.01.2021, gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei Frastanz von der Rettung zu einem Assistenzeinsatz gerufen. Ein offensichtlich sehr stark alkoholisierter Mann in bewusstlosem Zustand wurde mit der Rettung von seiner Unterkunft in Frastanz ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Die Rettungssanitäter ersuchten die Polizei um Begleitung des Transportes.