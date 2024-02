Mit „tschinderassa bumm!“

Ihr Benefizkonzert ist eine von Band und Gästen gleichermaßen liebgewonnene Tradition: Die „Zitternden Lippen“ sorgten am Faschingssamstag für tolle Stimmung im Feldkircher Theater am Saumarkt.

Das Motto: „Tschinderassa bumm!“ Ein sprichwörtliche „Paukenschlag“ war auch die Scheckübergabe an Heidi Dolensky von der Caritas: Gemeinsam mit Geschäftsführerin Sabine Benzer vom Theater am Saumarkt konnten Bertold Bischof, Gerhard Graf, Peter Ludescher und Oswald Kessler einen Spendenscheck über 1.000 Euro übergeben. Das Geld wird für Menschen in Not in Vorarlberg verwendet.