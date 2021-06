Mit Traktor abgestürzt – 49-Jähriger schwer verletzt

Ein 49-jähriger Mann stürzte am Sonntag in St. Gerold mit seinem Trakter rund 30 Meter ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Am Sonntagvormittag war ein 49-jähriger Mann mit seinem Traktor auf einem Güterweg in St. Gerold unterwegs. Als der Mann vom Gaßnerberg kommen in Richtung Tal fahren wollte, kam er aus bislang noch ungklärter Ursache vom Weg ab und stürzte mit dem Traktor rund 30 Meter über eine steil abfallende Wiese ab.