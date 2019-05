Mit Tempo 50 um den Kummenberg

Jahrgang 1969 der Gemeinden Altach, Götzis, Koblach und Mäder feierten gemeinsam ihren runden Geburtstag.

Koblach/Kummenberg. Der 50.Geburtstag ist wohl für viele Menschen ein ganz besonderer, so auch für den Jahrgang 1969 aller vier Gemeinden amKumma. So entschlossen sich die Jahrgangsvertreter kurzerhand zu einer gemeinsamen Feier in der Koblacher Harmonie. Rund 60 der quasi in der Mitte des Lebens angekommenen Neo – 50er folgten der Einladung zu einem gemütlichen Abend im Kreise gleich jung gebliebener Kollegen, Freunde und auch neuer Gesichter. Im Rahmen eines Musikquiz gab es wundervolle Preise zu gewinnen, so unter anderem ein Candlelight Dinner (eine Packung Spaghetti und eine Kerze), ein moderne Reiseschreibmaschine (ein Kuli), oder eine Woche auf einer Schönheitsfarm (eine Seife). Während sich das Team der Harmonie um das leibliche Wohl kümmerte, sorgten die Jahrgänger selbst für die musikalische Unterhaltung. Die 69er Band in Form der „Starbirds“ (beide Mitglieder sind 1969 geboren) wurden unterstützt von Sängerin Katie Baddams. Eines zeigte sich im Laufe des Abend und dann vor allem bei vorgerückter Stunde. Die Kummenberg 69er sind nicht mehr 20, aber das Feiern haben sie mit Sicherheit nicht verlernt. Die Sperrstunde wurde schlicht nach hinten verschoben. CEG