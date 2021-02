Mit Subotic und Carando zum Altacher Auswärtssieg

Nach dem Remis gegen den Rekordmeister SK Rapid trifft der SCR Altach auf den nächsten Verein aus der Bundeshauptstadt Wien.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Wien vs SCR Altach

Das Gerangel in der unteren Tabellenhälfte der Bundesliga nimmt Fahrt auf. Schon vor der Ende März anstehenden Punkteteilung könnte es enger kaum zugehen. Nur sechs Zähler trennen die Wiener Austria und den SCRA vor dem direkten Duell am Samstag. Dabei halten die Veilchen die momentan beste Ausgangsposition, doch noch den Sprung in die Meistergruppe zu schaffen, während der SCRA punktegleich mit der Tabellenletzten Admira auf Rang elf steht. Mit einem Auswärtssieg am Verteilerkreis könnte der SCRA bis auf drei Punkte an die Austria heranrücken.