Mit Stofftaschen auf Demenz aufmerksam machen

Bludenz. Der Welt-Alzheimertag steht dieses Mal unter dem Motto „Demenz – wir müssen reden!“.

Um auf das Thema der Nachbarschaftshilfe verstärkt aufmerksam zu machen, erhalten Kundinnen und Kunden ab Montag, 21. September, in einigen Bludenzer Geschäften kostenlose Stofftaschen mit eindrücklichen Botschaften.

Am 21. September ist Welt-Alzheimertag. Anlass genug, um sich in der kommenden Woche einmal mehr dem Thema Demenz anzunehmen. Einsamkeit im Alter ist einer der Hauptrisikofaktoren für eine demenzielle Erkrankung. Gerade durch die erschwerten Umstände der vergangenen Monate haben sich ältere Menschen oft alleine gefühlt.

Unter dem Motto „Demenz– wir müssen reden!“ möchte Aktion Demenz daher auf die teils schwierige Situation von an Demenz erkrankten Menschen aufmerksam machen und aufzeigen, wie wertvoll die Unterstützung von engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ist. Dazu werden ab Montag in ausgewählten Bludenzer Betrieben umweltfreundliche Stofftaschen mit Aufdrucken wie „Unser WhatsApp ist der Gartenzaun“ und „Unsere Straße ist voller Geschichten“ verteilt. Damit lässt es sich nicht nur stilbewusst und nachhaltig shoppen, sondern man trägt gleichzeitig auch dazu bei, das Thema Demenz in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen.