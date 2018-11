Mit starker Leidenschaft und Kameradschaft

Mit Platzpatronen alte Traditionen am Leben erhalten.

Gedenken an gefallene Helden

Der Vereinszweck der Schützenkompanie Gisingen ist die Pflege der Tradition und der Kameradschaft sowie die Durchführung von Ausrückungen in der überlieferten Kaiserjägeruniform zu speziellen Veranstaltungen. Insbesondere ist dies die Teilnahme an Ausrückungen zu festlichen Anlässen bei befreundetem Schützenverein in Österreich und dem angrenzenden Ausland. „Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die alljährliche, bereits seit mehr als 50 Jahren ununterbrochen durchgeführte Ausrückung zum Gedenken an die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges im größten Kriegerfriedhof Vorarlbergs in Tosters-St.-Wolfgang.“ Weiteres hat die Schützenkompanie Gisingen z.B. auch an den Feierlichkeiten zur Eröffnung des Ardetzenbergtunnels 1998 mitgewirkt, nimmt jährlich an der Fronleichnamsprozession teil und führt im Anschluss daran auch den Frühschoppen am Sebabstianplatz durch.