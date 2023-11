Mit Sport und Schule zur Matura

Diese Woche öffnet das Sportgymnasium Dornbirn wieder für alle Interessierten seine „neuen“ Türen.

Dornbirn. Seit diesem Schuljahr sind die Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen in den neuen Räumlichkeiten vom Sportgymnasium Dornbirn in der Höchsterstraße 73b. In den kommenden Wochen gibt es die Gelegenheit, bei den Informationsabenden am Freitag, 24. November oder Montag, 2. Dezember jeweils um 18.30 Uhr im Neubau einen Einblick in das Ausbildungsprogramm mit den drei Ausbildungszweigen und die Aufnahmebedingungen sowie die sportlichen Schwerpunkte an der Schule zu erhalten. Bereits ab 17.30 Uhr besteht die Möglichkeit, das neue Schulgebäude zu besichtigen. Beim „Tag der offenen Tür“ mit der Aktion „Schnuppern in Schulen“ am Freitag, 24. November von 8 bis 11.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr in den Messesporthallen 1 und 2 wird den Jugendlichen und deren Eltern außerdem ein Einblick in den Schulalltag gewährt und sie erhalten auch die Möglichkeit, die sportlichen Aufnahmeprüfungen auszuprobieren und zu trainieren. „Die Programmhöhepunkte werden sicherlich die beiden Showblöcke um 11 bzw. 16.30 Uhr sein“, so Direktor Wolfgang Hinteregger.