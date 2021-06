Mit Spiel und Spaß durch den Sommer

Auch in diesem Jahr wartet beim Altacher Sommer auf die Kinder und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Angebot.

Damit in den bevorstehenden Sommerferien keine Langweile bei den Kindern und Jugendlichen aufkommt, bietet der Altacher Sommer auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Highlights. Insgesamt 51 verschiedene Veranstaltungen stehen mit Beginn der Ferien auf dem Programm – von der erstmaligen School-out Party bis zu den beliebten Ausflügen. Für die Fußballfans gibt es in diesem Jahr erstmals ein Besuch bei den Bundesligaprofis des SCR Altach und für Geschichtsfreunde geht es den Geheimnissen der Schattenburg auf die Spur.

„Der Altacher Sommer 2021 wird großartig und in Kooperation mit Vereinen, Privatpersonen, Institution und der OJA Altach ist es uns wieder gelungen, ein echt cooles Programm zu kreieren“, so Nicole Beck, Leiterin der Offenen Jugendarbeit in Altach. Die Broschüre zum Altacher Sommer 2021 wird dieser Tage an alle Kinder und Jugendlichen zwischen 4 und 15 Jahren zugestellt – weitere Broschüren sind auch beim Infoschalter des Gemeindeamts erhältlich oder auch auf www.altacher-sommer.at nachzulesen. Anmeldestart für die verschiedenen Programmpunkte ist am Sonntag, den 27. Juni, ab 10 Uhr. MIMA