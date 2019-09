Mit Spaß und Abwechslung durch den Sommer

Altacher Ferienprogramm ein voller Erfolg.

Aufgrund der sehr kurzen Vorbereitungszeit für die Programmerstellung und zahlreichen weiteren großen Festen in der Gemeinde, konnte dieses Jahr leider kein Kinderfest zum Ferienschluss organisiert werden, was sich aber künftig wieder ändern soll. OJA Altach Leiterin Beck verspricht auch ansonsten weitere Adaptierungen und Ergänzungen für das kommende Jahr. Die beste Nachricht dann zum Schluss, in Altach ist der Sommer noch nicht vorbei, am kommenden Sonntag 15.9. starten die Pfadfinder Altach mit ihrem traditionellen Startfest ins neue Jahr. CEG