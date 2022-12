Mit Siegen im Heimdoppel den letzten Tabellenplatz abgeben

Die Pioneers Vorarlberg treffen zweimal zuhause auf Vorletzten Asiago.

Der durch Spielverschiebungen geänderte Spielplan bringt für die Pioneers Vorarlberg ein Heimdoppel gegen Asiago am Dienstag- und am Mittwochabend. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Liganeulinge in der laufenden Saison.

Die Italiener liegen mit 19 Punkten am 12 Tabellenplatz, direkt vor den Pioneers. Genau diesen Platz könnten die Pioneers den Veneziern in den beiden Heimspielen streitig machen. Nach dem sensationellen Erfolg in Klagenfurt rückten die Vorarlberger bis auf einen Zähler an Asiago heran. Nun gilt es im direkten Duell gegen die Italiener zu bestehen. Es geht um wichtige Punkte für beide Mannschaften und ebenfalls möchten beide Teams die rote Laterne gerne dem Konkurrenten überlassen.

Von der Statistik spricht Einiges für Asiago als Favorit. Einer Powerplayquote von 19,2% der Italiener steht die 9,2% der Vorarlberger gegenüber. Im Schnitt bekommen die Italiener auch mehr Überzahlen zugesprochen, als sie in Unterzahl agieren müssen. In der Fairplay Wertung rangieren sie auf Rang 1 in der Liga. Im Penalty Killing können beide Teams mit 79% einen durchschnittlichen Wert aufweisen. Bei der Scoring Effizienz liegen die Italiener mit 10,02% auf Rang 4 der Wertung. In dieser Disziplin liegt die Schwäche der Vorarlberger, die mit einem Wert von 8,06% den 12. Platz belegen.

Was aber klar für die Habscheid Cracks spricht ist die momentane Form und die Art wie man derzeit auftritt. Die Spielfreude und die gute Stimmung in der Mannschaft ist bei jedem Shift zu spüren.

Die Vorarlberger Eishockeyfans dürfen sich zur Adventszeit über jede Menge Action auf dem Eis der Vorarlberghalle freuen.

BEMER Pioneers Vorarlberg – Asiago Hockey

Feldkirch, Vorarlberghalle, Dienstag, 13. Dezember, 19:30 Uhr