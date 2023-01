Mit Sieg ins Schlagerspiel

Vor dem großen Hockeykracher am Freitag gegen Kufstein feierte der SC SAMINA Hohenems einen 4:2-Erfolg gegen Wattens.

Hohenems . Drei Runden vor Ende des Grunddurchganges der Ö-Eishockeyliga konnte der SC SAMINA Hohenems seine Tabellenführung mit einem 4:2-Heimerfolg gegen die WSG Swarovski Wattens ausbauen. Nun kommt es am Freitag zum Schlagerspiel gegen den ersten Verfolger aus Kufstein.

Im Duell mit dem amtierenden ÖEL-Meister Wattens sahen die Eishockeyfans im Emser Herrenriedstadion von Beginn ein spannendes und lange Zeit ausgeglichenes Spiel. Nach der Führung der Gäste im ersten Drittel drehte der HSC das Spiel im Mittelabschnitt und ging durch Treffer von Julian Grafschafter und Johannes Hehle mit 2:1 in Führung. Doch die Wattens Penguins kämpften sich vehement ins Spiel zurück und erzielten 24 Sekunden vor der zweiten Drittelpause durch Pittl den 2:2-Ausgleich. Somit blieb das Spiel auch im Schlussabschnitt spannend und in der 45. Minute brachte Ems-Goalgetter Martin Grabher Meier sein Team erneut in Führung. Die Wattener kämpften zwar beherzt um den Ausgleich, doch dieser wollte nicht mehr gelingen. Im Gegenteil: Youngster Jonas Meschnig entschied mit dem 4:2 drei Minuten vor Spielende die spannende Partie.