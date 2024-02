Mit Sieg in Linz kann Hard das Ticket für das Viertelfinale lösen

In den direkten Begegnungen in der Saison 2023/24 haben die Roten Teufel mit 2:1 die Nase vorn. Ende August setzten sich die Roten Teufel in einem bis zur letzten Sekunde heiß umkämpften Duell des fanreisen.com HLA SUPERCUP 2023 auswärts mit 25:26 durch und holten den 6. SUPERCUP-Titel an den Bodensee. Drei Wochen später revanchierten sich die Oberösterreicher mit einem 30:25-Heimsieg in der Hinrunde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs für die Niederlage im SUPERCUP. Das Rückrundenspiel im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang zum Frühjahrsauftakt 2024 entschieden die Roten Teufel Anfang Februar vor Heimkulisse in der Sporthalle am See mit 30:28 wieder für sich. Auf diesem positiv gestalteten Spiel gilt es aufzubauen, um nun auswärts in Linz im nächsten Cup K.o.-Spiel den Aufstieg ins Viertelfinale zu schaffen – es gilt einen Titel zu verteidigen!