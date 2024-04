Mit Sieg in Krems kann Bregenz sich eine gute Basis zum Aufstieg schaffen

Das erste Spiel findet am Sonntag, den 28. April, um 20:20 Uhr in Krems statt. Das Rückspiel in Bregenz, am 1. Mai, um 17:15 Uhr in der Handball Arena Bregenz könnte bereits entscheidend für den Einzug ins Halbfinale sein. Sollten die Bregenzer in Krems gewinnen, könnte man vor den eigenen Fans den ersten Halbfinaleinzug seit der Saison 2015/16 fixieren, wo der Sieger aus dem Duell ALPLA HC Hard vs. SC kelag Ferlach warten würde.