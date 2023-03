Mit Sieg im Westderby winkt für HC Hard das Halbfinale

Die Jönsson-Truppe hofft mit Erfolg gegen Schwaz auf den Einzug in das Final-4.

Weiter geht es nun im ÖHB Cup, wo dieses Wochenende die nächste Runde ansteht. Das Viertelfinale steht ganz im Zeichen des West-Derbys, wenn die Adler von Schwaz Handball Tirol am Samstagabend in der Harder Teufelsarena zu Gast sind – los geht’s um 18.30 Uhr. Im Vorjahr qualifizierten sich die Adler für das in der Sporthalle am See ausgetragene Final4. Bezwangen die Tiroler den HC FIVERS WAT Margareten im Halbfinale mit plus 6, mussten sich die Adler nach einem wahren Krimi gegen Bregenz Handball am Ende mit 30:32 im Finale geschlagen geben. Für die Roten Teufel bedeutete das 29:33 gegen Bregenz Handball Endstation im Semifinale. Keine Frage also, dass beide Teams das Ticket fürs diesjährige Final4 unbedingt wieder lösen wollen, um im Titelkampf mitzumischen!