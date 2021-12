Mit Sieg im Visier gegen Schlusslicht Montreux

Die Dornbirner Rollhockey-Cracks empfangen am Wochenende Montreux in der Stadthalle.

Dornbirn. Nach zwei spielfreien Wochenenden und fünf Siegen in Folge, empfängt der RHC Dornbirn am Samstag Tabellenschlusslicht Montreux in der Stadthalle. Die Chancen weiterhin auf der Siegerstraße zu bleiben sind groß, denn vor einem Monat fuhr die Dolce-Equipe am Genfersee den höchsten NLA-Erfolg (4 : 12) der Clubgeschichte ein. Die ersten vier Teams haben es in dieser Runde selbst in der Hand, für eine klare Tabellenspaltung zu sorgen. Montreux hat zwei Spiele weniger auf dem Konto wie die anderen Teams und werden alles daransetzen, die rote Laterne erstmals abzugeben.