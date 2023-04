Mit Sieg gegen Westwien steht HC Hard im Endspiel

Die Roten Teufel des ALPLA HC Hard treffen am Freitag, den 21. April 2023 im Halbfinale der ÖHB CUP FINALS auf Ausrichter und Gastgeber SG Handball WESTWIEN. Im K.o.-Duell um 18 Uhr im BSFZ Südstadt wird um den Einzug ins Finale gekämpft, das am Samstag, den 22. April 2023 um 18 Uhr steigt und den Sieger aus dem Halbfinale zwei BT Füchse Auto Pichler vs. HC FIVERS WAT Margareten bereithält.

Der Freitagabend steht ganz im Zeichen der beiden Halbfinalspiele der Männer zwischen SG INSIGNIS Handball WESTWIEN vs. ALPLA HC Hard (Spielbeginn 18 Uhr) und BT Füchse Auto Pichler vs. HC FIVERS WAT Margareten (Spielbeginn 20.15 Uhr). Am Tag darauf werden die Titelentscheidungen bei den Frauen und Männern ausgetragen. Das Finale der Männer beginnt um 18 Uhr.

Nach den beiden Freilosen in Runde 1 und 2 des Cup-Bewerbs stiegen Kapitän Dominik Schmid & Co im Achtelfinale ein, wo man auf ZTE HLA MEISTERLIGA Konkurrent roomz JAGS Vöslau traf. Die Roten Teufel feierten einen 30:26 (18:12) Heimsieg und fixierten damit den Einzug ins Viertelfinale. Der Kampf um einen Platz unter den Top-4 Männermannschaften im Cup wurde ebenfalls in der Harder Teufelsarena ausgetragen. Die Harder Hausherren konnten das Viertelfinalspiel gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol dank einer starken Aufholjagd in Hälfte zwei drehen und den 4-Tore-Rückstand zur Pause am Ende in eine plus 1 Führung verwandeln. Die Mannschaft von Michael Draca zwang auf dem Weg ins Final4 die Sportunion Leoben (2. Runde) sowie die beiden ZTE HLA MEISTERLIGA Konkurrenten HSG Holding Graz (Achtelfinale) und HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach (Viertelfinale) in die Knie.

In Hinblick auf die beiden Duelle im bereits abgeschlossenen ZTE HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang haben die Roten Teufel noch eine offene Rechnung mit den Glorreichen Sieben. Das Hinspiel in der Sporthalle am See endete beim Spielstand von 26:26 mit einer Punkteteilung. In der Rückrunde, dem ersten Liga-Spiel des neuen Jahres, mussten die Roten Teufel die Heimreise nach der knappen 31:32 Auswärtsniederlage ohne Punkte im Gepäck antreten.

Nikola Stevanovic, Rückraum Rechts ALPLA HC Hard