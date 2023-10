Mit Sieg gegen Horn kann SW Bregenz das zweitstärkste Zweitliga-Team bleiben

Der Ticker vom Spiel SW Bregenz vs SV Horn

Gegen das auswärtsschwächste Team der 2. Liga, SV Horn, mit fünf Niederlagen in der Fremde, will der Tabellenzweite SW Bregenz heute um 14.30 Uhr, im Reichshofstadion, drei Zähler holen und erster Verfolger vom überlegenen Spitzenreiter Grazer AK bleiben. Allerdings haben die Heraf-Mannen mit den gesperrten Spielern Adriel Tadeu Ferreira da Silva und Dario Barada sowie dem Brasilien-Trio Gabryel Monteiro de Andrade, Ricardo Souza Oliveira und Matheus Guilherme Lins de Almeida plus den Langzeitverletzten Kristijan Makovec und Tamas Herbaly gleich sieben Leistungsträger nicht zur Verfügung.