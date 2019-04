Mit sieben Opfern deutlich mehr Verkehrstote zu Ostern

Die vorläufige Verkehrsunfallbilanz des Innenministeriums für das diesjährige Osterwochenende fällt mit sieben Toten, davon fünf Pkw- und zwei Motorradlenker, deutlich negativer aus als im Vorjahr.

Blutiger Karfreitag

Besonders blutig verlief heuer der Karfreitag mit vier Verkehrstoten. Zwei Menschenleben waren am Ostersonntag und eines am Ostermontag zu beklagen. Mit drei wurden die meisten Opfer in Niederösterreich registriert, gefolgt von der Steiermark mit zwei sowie von Oberösterreich und Tirol mit jeweils einem.