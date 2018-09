Mit Selbstvertrauen in die neue Saison

Mit einem knappen 2:1 Sieg über Ligakonkurrent Sterzing beendet die VEU ihr Vorbereitungsprogramm.

Am kommenden Samstag geht es für die Zupancic Cracks dann erstmals um Punkte in der Alps Hockey League. Auswärts treffen die Montfortstädter auf die Rossoblu, den Liganeuling aus Mailand.

Mit den Neuzugängen, aber ohne Diethard Winzig starteten die Feldkircher in die Partie gegen die Broncos. Winzig laboriert an einer Leistenverletzung. Der erneute Ausfall eines Stammspielers machte die Sache für Coach Zupancic nicht gerade leicht. Nachdem noch im ersten Drittel Neuzugang Soudek nach einem Check frühzeitig duschen gehen musste, herrschte akuter Stürmermangel, sodass teils sogar vier gelernte Verteidiger zusammen am Eis agierten.