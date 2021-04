Die PfarrCaritas lädt via ZOOM zu einer dreiteiligen Impulsreihe zu den Gesundheitsthemen Spiritualität, Ernährung und Bewegung im Rahmen der mittwochsImpulse des Projektes LE.NA – lebendige Nachbarschaft.

Die ersten Blumen leuchten in bunten Farben, Sonnenstrahlen kitzeln auf der Nase und die Tage werden länger: Eindeutig – der Frühling ist da. Nicht nur die Natur blüht auf, auch viele Menschen. „Den Frühling verbinden viele mit Neubeginn und Aufbruch,“ sagt Ingrid Böhler von der PfarrCaritas. Und auch die drei Vorträge im Rahmen der mittwochsImpulse der PfarrCaritas stehen ganz unter dem Motto „Mit Schwung in den Frühling“.

Peter Lissy hält den ersten Vertrag am Mittwoch, 14. April, zum Thema Spiritualität und Gesundheit. Er ist fest davon überzeugt, dass Spiritualität auf den Körper und die Seele eine heilende Wirkung ausübt. Am Mittwoch, 21. April, widmet sich die Ernährungswissenschaftlerin Birgit Kubelka der Frage „Was nährt mich?“. Sie spricht über achtsames Essen ebenso wie über die heilende Wirkung von Fasten. Der dritte und letzte Impuls am Mittwoch, 28. April, steht unter dem Motto „Bewegung zum Wohlfühlen“. Evi Bayer und Ingrid Sonderegger zeigen Übungen, die Spaß machen und die nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist und der Seele guttun. Und das beste dabei: die Übungen sind für jedes Alter geeignet.