Mit schöner Musik und Lesung aus eigenem Buch begeistern

Die Götznerin Tanja Scheichl-Ebenhoch hat das Ländle beim großen Event in Bad Ragaz vertreten.

GÖTZIS. Vor Kurzem fand heuer zum zweiten Mal das renommierte Literaturfestival Die Rahmenhandlung in Bad Ragaz statt. Die Veranstalter rund um Autor und Kulturmanager Alon Renner ließen sich einmal mehr Originelles und Innovatives einfallen, um diese Tage für ihr Publikum zu einem wahren Fest zu machen. Erzählt wurde in zwölf verschiedenen Räumlichkeiten des Kurortes, darunter im Alten Rathaus, in einem asiatischen Teehaus, in der Wäscherei des Altersheims und im Grand Ressort Hotel, wo 38 Autorinnen und Autoren/Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum aus ihren Werken lasen und/oder musizierten. Im Gepäck so bekannte Namen wie die deutsche Newcomerin schlechthin, die Hamburger Autorin Claudia Schuhmacher, außerdem die Krimiautorin Christine Brand, die Geschichtswissenschaftlerin Rebecca Salm, der Autor Bänz Friedli oder der Journalist und Fernsehmoderator Sandro Brotz.