Mit Sack und Pack durch Südamerika

Die Kunst des spontanen Reisens

Anders als andere WeltenbummlerInnen hat sich Philipp vor seiner Abreise keinen detaillierten Reiseplan zurecht gelegt. „Es ist das Abenteuer ins Unbekannte, was mir am Reisen so gefällt“, erzählt der Rucksack-Tourist. In Südamerika angekommen bereiste er Länder Länder wie Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador und Kolumbien. Zwischen seinen Zielen war er so oft es ging mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. In den insgesamt vier Monaten seines Trips buchte er nur einen Inlandsflug. Doch das Reisen über Landwege sei definitiv ein Abenteuer für sich gewesen: „Vor allem mit dem Bus war sehr viel Geduld und Durchhaltevermögen nötig. Aber das unterscheidet die Backpacker-Art zu Reisen vom Pauschalurlaub.“