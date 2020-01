Mit Plan zum Ziel

Nenzing setzt sich mit dem „Energieleitbild 2030“ klare Ziele

Die Vision steht gleich zu Beginn des Papiers, das vergangene Woche interessierten Gemeindevertretern präsentiert wurde und in der nächsten Gemeindevertretungssitzung beschlossen werden soll: Das „Energieleitbild 2030“. „Wir übernehmen Verantwortung und möchten für künftige Generationen ein lebenswertes und fortschrittliches Nenzing hinterlassen. Wir sind Vorreiter als umweltbewusste, energieeffiziente und visionäre Gemeinde.“ Schon in der Vergangenheit seien sehr viele Schritte in diese Richtung gesetzt worden, erläuterte Vize-Bürgermeister Herbert Greussing einleitend und nannte etwa das Trinkwasserkraftwerk, der Prozess der Gemeinwohlökonomie, 500 LED-Straßenlaternen, Fernwärme oder gemeinsam mit den Agrargemeinschaften Nenzing sowie Beschling-Latz durchgeführte Aufforstungsmaßnahmen in den heimischen Wäldern. Gemeinsam mit dem Energieinstitut Vorarlberg hat der e5-Ausschluss und hier insbesondere Edwin Gaßner, Laura Scherer, Raimund Zaggl und Herbert Greussing die geplanten Handlungsfelder auf Papier gebracht.