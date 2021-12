Mit Pkw gegen Baum gekracht – 22-Jährige verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Dornbirn erlitt eine 22-jährige Frau Verletzungen unbestimmten Grades.

In der Nacht auf Samstag fuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem Pkw in Dornbirn auf der Gemeindestraße Rohrbach in Fahrtrichtung Furt. Dabei kam sie links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Baum.