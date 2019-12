Mit Pkw gegen Baum gekracht - 21-Jähriger schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Pkw-Lenker ist Freitagabend in Schnepfau im Bregenzerwald schwer verletzt worden.

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Freitagabend auf der L200 von Mellau kommend in Farhtrrichtung Au. Vor dem Schnepfauer Tunnel geriet er auf die Gegenfahrbahn, fuhr in der Folge über den linken Fahrbahnrand und prallte nach rund 50 Metern gegen einen Baum.