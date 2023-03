Mit Pkw frontal gegen Lkw – Frau schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen in Lustenau ereignet.

Am frühen Dienstagmorgen fuhr ein 39-jähriger Lkw-Fahrer auf der L203 von Hohenems in Richtung Lustenau. Zeitgleich lenkte ein 41-jähriger Mann seinen Lkw unmittelbar hinter dem 39-Jährigen her. Zur selben Zeit fuhr eine 48-jährige Pkw-Lenkerin auf der L203 von Lustenau in Richtung Hohenems. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers des 39-Jährigen streifte des Auto der Frau den Lkw. Anschließend kam die 48-Jährige mit ihrem Pkw erneut auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Lkw des 41-jährigen Lenkers.