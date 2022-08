Mit Pistolenschüssen gegen negative Energie

Im Zuge eines "energetischen Rituals" feuerte ein Mann in Wien mit einer Schreckschusspistole in die Luft - und löste damit einen Polizei-Einsatz aus.

Polizisten sind am Mittwoch wegen Schüssen in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf alarmiert worden. Bei Eintreffen der Beamten stand der 33-Jährige vor dem Haus und gab an, mit einer Schreckschusspistole in seiner Wohnung gefeuert zu haben. Laut seiner Lebensgefährtin, die sich noch in der Wohnung befand, habe er das zum Durchbrechen negativer Schwingungen getan, hieß es in einer Polizeiaussendung am Donnerstag.