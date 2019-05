Mit Picknickkorb auf dem Drahtesel

Fahrradparade mit Kübilipicknick war voller Erfolg.

LUSTENAU Gemeinsam mit Bürgermeister Kurt Fischer radelten über 300 Menschen durch Lustenau und versprühten gute Laune. Liegeräder, Laufräder, E-Räder, Lastenräder, Rickschas und „Alti Göppl“ rollten vergangenen Samstag durch Lustenau und sorgten für ein buntes und fröhliches Ortsbild. Neben der Bevölkerung radelten verschiedenste Vereine aus nah und fern mit: „Radeln ohne Alter“ aus dem Rheindelta, Lustenau und Bürs, die Pedal Piraten aus Lustenau, das Radwerk aus Lustenau und die Radlobby Vorarlberg aus Dornbirn kamen für die vierte Fahrradparade in Lustenau zusammen. Die älteste Teilnehmerin war stolze 80 Jahre alt und reiste extra aus Bürs an um in einer Rickscha eine Lustenautour zum Heidensand zu unternehmen.