"Mit Pflastern geht's nicht mehr"

Grünen-Bildungssprecherin Hammerer glaubt weiter an Gemeinsame Schule

Nicht glücklich mit den Aussagen von Bildungsminister Martin Polaschek (56) anlässlich seines Vorarlberg-Besuches ist die grüne Bildungssprecherin im Landtag Eva Hammerer (46). In der Sendung "Vorarlberg LIVE" meinte sie im Gespräch mit Birgit Entner-Gerhold: "Der Minister hat die Situation an den Schulen schöngeredet. In Wahrheit gibt es zahlreiche Baustellen."