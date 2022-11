Mit Pauken und Trompeten Kinderherzen erobert

Kindertheater Palitou Primelin begeisterte Jung und Alt im Freudenhaus.

Lustenau. Wer hätte gedacht, dass ein Orchester so viel zu bieten hat? Drei Tage lang war das Freudenhaus Lustenau kürzlich fest in Kinderhand – genauer gesagt, stand musikalisches Kindertheater auf dem Programm, das aber nicht nur den Nachwuchs begeisterte, sondern sich auch in die Herzen der erwachsenen Besucherinnen und Besucher spielte. „Wir haben so viel positive Rückmeldungen erhalten. Es gab viel Applaus nicht nur von den Kindern, auch von zahlreichen Eltern und Lehrpersonen“, zeigte sich Gastgeber Roman Zöhrer vom Freudenhaus begeistert.

Gemeinsam mit Pia Neururer von „neusnoise“ adaptierte der mobile Kulturverein Caravan das Hörspiel „Palitou Primelin und der Paukenschreck“ als Bühnenstück für Schulen und Kindergärten. Dieses Angebot wurde auch dankend angenommen und so kamen an drei Tagen knapp 40 Schulklassen und Kindergartengruppen sowie ein ausverkauftes Haus bei der öffentlichen Vorführung am vergangenen Samstag auf ihre musikalischen Kosten.

Entdeckungsreise durch das Orchester

Ja, Musik steht im Mittelpunkt des sehr gelungenen Theaterstücks. Spielerisch wird dabei dem Nachwuchs die Freude am Musizieren und Singen vermittelt. Gemeinsam mit den Darstellern (Anika Gmeiner, Eva-Maria Heinzle, Michaela Vogel und Pia Neururer) machten sich die Kinder auf eine spannende und lustige Reise durch ein Orchester. Dabei lernten sie mit Floh Palitou Primelin und Stubenfliege Elfriede u.a. die „Familie Holz“ (Querflöte, Blockflöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Saxofon) kennen und erfuhren warum eine Posaune die Laune hebt oder die Trompete wie eine Rakete abgeht. Ob Cello, Nasenloch oder Paukenfell, die musikalische Tour führte das verzauberte Publikum an die verrücktesten Orte im Konzerthaus. Als special guests agierte zudem eine Gruppe der Jugendmusik des MV Concordia Lustenau auf der Freudenhaus-Bühne und ließ Tuba, Trompete & Co. lautstark erklingen.