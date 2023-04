Mit Pauken und Trompeten in die Schule

Reinhard Wohlgenannt und seine Musikanten von der Hatler Musig begeisterten die Kinder in der VS Leopold.

Die Hatler Musig ist wieder mit ihren Schülerkonzerten in den Dornbirner Schulen unterwegs.

Dornbirn. Freitagvormittag, kurz nach 8 Uhr in der VS Leopold. Volle Lautstärke klingt die Melodie von Pharrell Williams´“Happy“ durch den Turnsaal der Hatler Schule. Die Erst- bis Drittklässler der Schule klatschen und wippen im Takt mit und lauschen ganz gebannt den jungen Musikanten, die sich mit ihren beeindruckenden Instrumenten vor ihnen formiert haben.

Die Hatler Musig war diese Woche wieder unterwegs in Sachen „Nachwuchsmusikanten“ und der Auftakt zu der beliebten Konzertreihe fand dazu in der VS Leopold statt. Kommende Woche steht für die Musikanten mit Kapellmeister Reinhard Wohlgenannt auch noch eine klangvolle Stippvisite in den Volksschulen Wallenmahd, Schoren und Mittelfeld auf dem Programm. „Für uns ist das eine schöne Möglichkeit den Kindern die Begeisterung für Musik näherzubringen, deshalb sind wir vor allem sozusagen in unserem Einzugsgebiet unterwegs“, betont der engagierte Kapellmeister.

Mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft führt dieser auch durch die Musikstunde der etwas anderen Art. Nach einem Ständchen zum Auftakt, dürfen die Schülerinnen und Schüler zunächst einmal die verschiedenen Instrumente erraten und gerne auch gleich ausprobieren. Wohlgenannt informiert außerdem über das Vereinsleben und wie schön es sein kann, gemeinsam in einem Verein Musik zu machen und Gemeinschaft zu erleben. Auch ein paar lustige Lektionen im Dirigieren und Marschieren gehören zum Mitmach-Schülerkonzert.

Augenmerk auf die Jugend

Allein die Jugendmusik der Hatler Musig zählt 55 Jugendliche und der Traditionsverein aus dem Hatlerdorf gehört zu den größten in der Blasmusikszene Österreichs und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. „Über Nachwuchs freuen wir uns jederzeit, vor allem Trompeterinnen und Trompeter sind aktuell herzlich willkommen“, erklärt Wohlgenannt. Die Kinder erfahren an diesem Vormittag aber auch, dass vor allem die Posaune der heimliche Star unter den Instrumenten ist. „Nur die coolsten Musikanten spielen Posaune, lautet ein Motto bei uns“, klärt Wohlgenannt lachend auf.

Die Kinder der VS Leopold zeigten sich auf jeden Fall begeistert und vielleicht darf sich die Hatler Musig in Kürze über neuen Nachwuchs und coole Posaunisten, Trompeter oder Schlagzeuger in der Pumuckl Musig (die jüngsten Musikanten im Verein) freuen.

