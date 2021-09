Mit Pauke und Polka zum Pfarrsaal

Frühschoppen des MV Gisingen am Sebastianplatz zugunsten der Pfarrheimsanierung begeisterte

FELDKIRCH Im Anschluss an eine Familienmesse spielte der Musikverein Gisingen unter der Leitung von Kapellmeister Mario Wiedemann auf einem Benefizfrühschoppen auf dem Sebastianplatz mit Bewirtung zugunsten der Pfarrheimsanierung auf.

Den gut besuchten Frühschoppen moderierte Wolfgang Ender von der Wirtschaftsgemeinschaft Gisingen (WIGI), welcher zugleich einen Einblick in die Sanierung des Pfarrheims, einem Jubiläumsprojekt anlässlich 125 Jahren Pfarre Gisingen, gab. Bürgermeister Wolfgang Matt sprach anlässlich des neu entstehenden Pfarrsaals von einer „Begegnungsstätte für viele Menschen in Feldkirchs größtem Stadtteil“ und richtete der Pfarrheimsanierung seine besten Wünschen für eine unfallfreie Bauzeit aus.

Pfarrer Peter Willi erinnerte noch einmal an die zahlreichen Aufgaben, die das Pfarrheim in über 50 Jahren erfüllte. Neben der Bibliothek hatte auch der Krankenpflegeverein einst sein Domizil im Pfarrheim. Zugleich blickte er in die Zukunft und freute sich über die Sanierung mit gleichzeitigem Ausbau und neuem Pfarrsaal im Obergeschoss. Wer sich über nähere Details der Sanierung des Pfarrheims und des neuen Sebastiansaals informieren wollte, erhielt von Pfarrkirchenrat Robert Walser ausführliche Informationen.