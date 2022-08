Mit neuem Trainer in die Saison gestartet

Lauterach Handballer haben die Vorbereitungsphase in Angriff genommen.

Gleich zu Beginn und auch in den folgenden Wochen fließt der Schweiß in Strömen. Grundlagen- und Schnelligkeitsausdauer, Individual- sowie Gruppentrainings sollen die Basis für erfolgreiche Spiele in der kommenden Saison bilden. Aber auch eine Anzahl von Testspielen stehen auf dem Programm. „Das Einspielen des neuen Kaders, die Umsetzung neuer spielerischer Formationen sind in dieser Phase enorm wichtig“, meint der sichtlich motovierte Trainer.