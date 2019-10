Mit neuem Legionär will EHC Lustenau die Trendwende schaffen

Nach den zwei bitteren Niederlagen in Fassa und in Asiago empfangen die Lustenauer Löwen kommendes Wochenende die Adler aus Kitzbühel, sowie die Zeller Eisbären.

Nichts wurde es aus den erhofften Punkten letztes Wochenende in Italien. Doch schon kommendes Wochenende haben die Lustenauer Löwen gleich zwei Möglichkeiten zur Wiedergutmachung. Am Samstag gastiert mit den Kitzbühler Adlern ein Tabellennachbar in der Rheinhalle. Am Sonntag sind die Eisbären aus Zell am See zu Gast. Sowohl Kitzbühel, als auch die Zeller konnten einen guten Start in die neue Saison verbuchen. Während Zell am See auf einem soliden achten Platz liegt, könnten die Adler bei gleich viel Spielen theoretisch auf Platz 5, und somit Richtung Meisterrunde vorrücken. Das zu verhindern ist das angesagte Ziel der Lustenauer.