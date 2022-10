Mit neuem Einzel-Bahnrekord zum Mannschaftsbahnrekord

Dornbirns Kegel-Damen blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück.

Dornbirn. Am vergangenen Samstag erreichte die Damenmannschaft des SKC EHG-Dornbirn beim sechsten Spiel in der Superliga gegen SKC Kleinwarasdorf einen neuen Mannschaftsbahnrekord mit 3328 Kegeln auf den Sportkegelanlagen beim Güterbahnhof Wolfurt. Der neue Damen-Einzelbahnrekord mit 605 Kegeln, den Caroline Torremante außerdem bei diesem Spiel aufstellte, führte die Mannschaft zu einem 7:1-Sieg. In der Tabelle steht die Dornbirner Damenmannschaft nun auf dem sechsten Platz, nach insgesamt drei Siegen und drei Niederlagen.

Die Herren des gleichen Vereins belegen nach der sechsten Herbstrunde in der Bundesliga West den zweiten Platz. In der Vorarlberger Damenliga führt ESV Bregenz/Wolfurt nach der fünften Herbstrunde die Tabelle an und in der Landesliga die zweite Herrenmannschaft des SKC EHG-Dornbirn. (cth)