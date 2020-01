Mit neuem Bahnrekord zum Landesmeistertitel

Maja Nikolic und Mario Gruber kürten sich zu den neuen Titelträgern im Sportkegeln

Am 24 und 25. Jänner wurden die Landeseinzelmeisterschaften in der Allgemeinen Klasse ausgetragen. Die Herren spielten in Bludenz und die Damen im Olympiazentrum Dornbirn.

Landesmeisterin mit einer Leistung von 560 Kegeln wurde Maja Nikolic vor Caroline Torremante mit 546 und Marion Jochum mit 529 Kegeln.

Bei den Herren siegte Gruber Mario. Er schaffte einen neuen Bahnrekord in Bludenz mit 632 Kegeln. Markus Baumgartner und Jürgen Berkmann gewannen mit 593 und 571 Kegeln die Silber- und Bronzemedaille.